Российские элитарии ещё побудут иностранными гражданами

Как мы помним, во время кампании, предварявшей плебисцит о поправках к Конституции, особый акцент был сделан на включение в Основной закон положения о запрете для госслужащих, силовиков и депутатов разного уровня обладать иностранным гражданством или видом на жительство (ВНЖ). И это несмотря на то, что такая многопаспортность уже была под табу в законе о госслужбе. Весьма характерно, что даже в те дни мнения аналитиков сильно разошлись в оценке действенности такого конституционного нововведения.

Для одних это был важнейший шаг на тернистом пути «национализации» элит, их заземления на родине, лишения иностранных сил рычагов воздействия на их деятельность. Другие, куда более скептически настроенные, полагали, что речь идёт о ярком пропагандистском манёвре потакания обывателю. Ему, усреднённому Ивану Ивановичу, как бы внушали, что своим голосом, отданным за обновление Конституции, он накажет зажравшихся чинуш и равнодушных к его проблемам депутатов — и жизнь им уже не покажется сплошным мёдом. А потому, мол, не надо отказывать себе в таком удовольствии и необходимо проголосовать.

Так или иначе, но в ходе летнего плебисцита все поправки пакетом были благополучно одобрены значительным большинством граждан. Но потом выяснилось, что есть конституционная теория, а есть суровая практика жизни. Прежде всего оппозиция стала требовать в Госдуме доскональной проверки чиновничества и депутатов на паспортное двурушничество. По рукам ходили целые списки предполагаемых иностранных граждан под российским прикрытием.

Апофеозом такой бури в стакане воды на парламентской трибуне стало обращение спикера Госдумы Вячеслава Володина в Центризбирком с просьбой подтвердить или опровергнуть такое нарушение закона. Но глава Центризбиркома Элла Памфилова лишь констатировала, что её орган отвечает за искренность кандидатов в депутаты, а что происходит потом — вне его компетенции. Впрочем, последняя думская кампания показала, что и на предварительном этапе у Центризбиркома нет возможности удостовериться в исключительной любви кандидатов к России-матушке.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тем не менее вначале была сделана официальная поблажка тем сановным обладателям нескольких паспортов и карточек ВНЖ, у которых, дескать, объективно нет возможности избавиться от иностранных гербовых книжек. Предполагается, что речь, прежде всего, идёт о тех деятелях, которые автоматически стали гражданами независимой Украины, а потом в силу законодательства Незалежной с его требованием лично прибыть в Киев и подать прошение об отказе от паспорта с трезубцем не могут от него избавиться. Но все подобные случаи должна рассматривать специальная комиссия. А уж в чьё паспортное положение она будет сочувственно входить и почему — вопрос сложный.

Но главное, если официально решить вопрос со своим дополнительным гражданством необходимо было до начала 2022 года, то теперь в связи с решением Госдумы можно повременить до 2023-го. А уж там кто-то со службы уйдёт, кто-то мандат сложит и отбудет на постоянное место жительства в страну с куда более мягким климатом, верность которой удалось сохранить.

Новый поворот в деле гражданства можно, конечно, объяснить нежеланием расшатывать элитный консенсус, провоцировать дополнительные аппаратные конфликты. Не то нынче время для таких разборок в период якобы грядущего транзита власти и перехода к жёсткому противодействию внешнему давлению.

Пока СМИ и досужие Telegram-каналы будут наперебой предполагать наличие американского паспорта, например, у депутата Вячеслава Фетисова или ВНЖ в Великобритании у первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова. В ситуации неопределённости на каждый роток не накинешь платок. Все помнят, как, например, числилась депутатом немецкая гражданка, певица Мария Максакова, которая ещё потом издевательски пошутила на сей счёт.