РФ надеется, что антироссийская риторика в США не ударит по диалогу

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду, что антироссийская риторика в США не конвертируется в дополнительные удары по двусторонним отношениям. Об этом он заявил на видеоконференции с представителями Международной ассоциации городов-побратимов.
Как
Тем не менее надеемся, что здравый смысл возобладает и антироссийская риторика не конвертируется в дополнительные удары по отношениям, — цитирует дипломата агентство.
Он напомнил, что сохранение исторической памяти является важным элементом сотрудничества регионов РФ и Соединённых Штатов.
Ранее NEWS.ru писал, что в США готовят новые санкции против России по делу о вмешательстве в выборы. Соответствующий законопроект внесён в палату представителей Конгресса. В нём предлагается запретить американским компаниям и физическим лицам кредитовать РФ. Речь идёт о предотвращении покупок российских государственных облигаций и других долговых инструментов, что может лишить РФ инвестиций на сотни миллиардов долларов.
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