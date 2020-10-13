РФ надеется, что антироссийская риторика в США не ударит по диалогу

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду, что антироссийская риторика в США не конвертируется в дополнительные удары по двусторонним отношениям. Об этом он заявил на видеоконференции с представителями Международной ассоциации городов-побратимов.

Как сообщает ТАСС, по его мнению, в преддверии президентских выборов в США вряд ли можно рассчитывать на какие-либо прорывные изменения в риторике. Политик считает, что «российская карта» продолжает активно разыгрываться в предвыборной борьбе. При этом в Вашингтоне не смолкают голословные обвинения в нашем «вмешательстве» в демократические процессы.

Тем не менее надеемся, что здравый смысл возобладает и антироссийская риторика не конвертируется в дополнительные удары по отношениям, — цитирует дипломата агентство.

Он напомнил, что сохранение исторической памяти является важным элементом сотрудничества регионов РФ и Соединённых Штатов.

Ранее NEWS.ru писал, что в США готовят новые санкции против России по делу о вмешательстве в выборы. Соответствующий законопроект внесён в палату представителей Конгресса. В нём предлагается запретить американским компаниям и физическим лицам кредитовать РФ. Речь идёт о предотвращении покупок российских государственных облигаций и других долговых инструментов, что может лишить РФ инвестиций на сотни миллиардов долларов.