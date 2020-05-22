Решение США выйти из Договора по открытому небу осудили в Global Zero

https://static.news.ru/photo/285fb64e-9c22-11ea-91ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

Решение властей США выйти из Договора по открытому небу прокомментировал глава международной общественной организации по контролю за ядерными вооружениями Global Zero Дерек Джонсон. По его словам, Белый дом поступает «бессмысленно и необдуманно».

Джонсон отметил, что президент США Дональд Трамп продолжает разрушать основы глобальной безопасности, которые сохраняли стабильность и ограничивали конфликты с момента окончания «холодной войны».

Выход из многостороннего Договора по открытому небу является одним из многочисленных ударов по национальной безопасности США и значительно увеличивает риск возникновения случайного или непреднамеренного конфликта, который может возрасти до уровня ядерного оружия, — говорится в заявлении Джонсона на сайте организации.

О выходе США из Договора по открытому небу Вашингтон предупредил своих партнёров накануне. 22 мая должно последовать официальное заявление. Спустя полгода США будут свободны от обязательств соглашения. Своё решение в Белом доме аргументировали тем, что якобы Россия нарушает условия договора.

Ранее NEWS.ru писал, что в Общественной палате РФ расценили отказ США от договора как предпосылку к гонке вооружений. В ОП отметили, что американские власти совершают «большую ошибку» с точки зрения безопасности.