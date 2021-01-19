СМИ: «Справедливая Россия» может сменить название перед выборами в ГД

https://static.news.ru/photo/fc2b2dd0-5aec-11eb-a3d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Три политические партии провели переговоры об объединении — «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду». У новой партии может поменяться название.

Как рассказали РБК три источника, близких к администрации президента, пока партия Захара Прилепина и Геннадия Семигина обсуждает со «Справедливой Россией» вариант «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

По данным источников, это самый конфликтный вопрос в переговорном процессе, потому что Сергей Миронов выступает вообще против смены названия. Он настаивает на «Справедливой России» без всяких последующих слов. Он объясняет это тем, что вариант, предложенный его коллегами, слишком длинный.

Впрочем, стороны могут прийти к компромиссному решению оставить оба варианта и «Справедливая Россия» станет сокращённым названием. Но тогда непонятно, как партию будут называть в избирательных бюллетенях, потому что по закону должно быть полное название в соответствии с документами о её государственной регистрации.

Ранее NEWS.ru писал о том, как Сергей Миронов может сохранить фракцию в новой Госдуме образца 2021 года. Слухи об объединении в том числе с партией Захара Прилепина ходили с декабря 2020 года. Основной вопрос, который предстоит решить партиям, это «выбивание мест» и определение конфигурации будущего партийного проекта.