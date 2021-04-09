Авен перечислил главные ошибки Гайдара после распада СССР

https://static.news.ru/photo/9fa6049a-9a02-11eb-90ef-96000091f725_660.jpg Егор Гайдар Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Решение не возвращать гражданам РФ потерянные со вкладов деньги стало ошибкой, рассказал председатель совета директоров Альфа-Банка Пётр Авен, комментируя экономические реформы 90-х годов прошлого века.

Топ-менеджер добавил, что средства со счетов потратил кабмин Валентина Павлова, при Егоре Гайдаре же оставался «мизер», съеденный инфляцией. Но Советский Союз задолжал своим жителям очень большие деньги, подчеркнул Авен.

Существует легенда, что все деньги, которые были на сберкнижках, проело правительство [Егора] Гайдара. Это было не так, — цитирует его «Коммерсант».

Банкир уверен, что тезис, взятый на вооружение: «Не мы тратили — отдавать ничего не будем», так же стал ошибочным. Авен отметил, что долги нужно было признавать и выплачивать в течение полувека и даже за счёт выдачи населению имущества или земельных наделов.

Он добавил, что Гайдару следовало дистанцироваться от президента РФ Бориса Ельцина (1991–1999) в определённый момент, заручиться отдельной политической силой с более демократическим курсом и создать союз с другими людьми, не конфликтуя с главой России.

Егор Гайдар в 1991-м стал замглавы кабмина РФ по вопросам экономической политики. В 1992-м занимал должность министра экономики и финансов РСФСР, позже руководил Минфином РФ, через некоторое время его назначили первым замглавы правительства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выразил восхищение способностями главы КПРФ Геннадия Зюганова к геополитическому анализу. Тот ранее заявил, что «либерализм американизированного толка — с цветными революциями, навальнятиной и чубайсятиной — для России означает неминуемую гибель».