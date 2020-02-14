https://static.news.ru/photo/d5ad102c-4f0f-11ea-a6e0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин проведёт 14 февраля 2020 года оперативное совещание Совета безопасности России. Во второй половине дня состоится международный телефонный разговор, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин в середине дня (14 февраля. — NEWS.ru) проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, будут у него и другие рабочие встречи, — цитирует чиновника «Интерфакс».

Он также прокомментировал открытое письмо учёных и журналистов с требованием освободить фигурантов «пензенского дела». По его словам, в Кремле увидели сообщения об этом в СМИ.

Песков добавил, что Путин уже поручил проверить опубликованную информацию о якобы пытках подсудимых силовиками.

Дело организации «Сеть» (запрещена в РФ) расследуется с осени 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые, по версии силовиков, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». Некоторые задержанные утверждали, что давали признательные показания под давлением сотрудников спецслужб.

Суд приговорил семерых участников сообщества — Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Андрея Чернова, Максима Иванкина, Михаила Кулькова, Василия Куксова и Армана Сагынбаева — к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, писал ранее NEWS.ru.