Путин: Ходорковский косвенно признал свою вину перед помилованием

https://static.news.ru/photo/d1a4eadc-3aea-11eb-87ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заявил о «косвенном признании вины» бывшим руководителем компании ЮКОС Михаилом Ходорковским. Об этом российский лидер заявил во время совещания Совета по правам человека.

Он косвенно в письме ко мне признал свою вину и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела. И я пошёл на это, помиловал его для того, чтобы он мог общаться с мамой, — заявил Путин в ответ на вопрос о возможности помилования осуждённых.

Политик подчеркнул, что «помилование подразумевает, что человек осуждён». Без признания вины никого не могут отпустить.

Совладельцы нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были признаны виновными в 2005 году сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых мошенничество, уклонение от уплаты налогов и хищение денежных средств у государства. Они были приговорены к девяти годам колонии каждый, позднее срок был снижен до восьми лет.

Михаил Ходорковский был помилован в декабре 2013 года после подачи прошения, которое было мотивировано плохим здоровьем матери бывшего руководителя ЮКОСа.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие обнародованные сведения по поводу процедуры помилования бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского являются неточными. Он подчеркнул, что когда-нибудь эта информация будет обнародована.