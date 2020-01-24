https://static.news.ru/photo/9aeb152e-3e9d-11ea-b790-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ходорковский Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 января, заявил, что многие обнародованные сведения по поводу процедуры бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского являются неточными.

Когда-нибудь достоверная информация будет раскрыта, отмечает представитель Кремля.

Вопрос о Ходорковском журналисты подняли в ходе обсуждения возможного помилования осуждённой в РФ израильской гражданки Наамы Иссахар. Песков заявил, что для соблюдения норм российского законодательства необходимо, чтобы девушка подала прошение о помиловании.

После этих слов представители СМИ вспомнили о Ходорковском. Журналисты сказали, что бизнесмена отпустили без личного прошения.

Вы многого не знаете. Со временем узнаете наверняка. Спросите у Ходорковского, — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Как ранее писал NEWS.ru, процесс помилования осуждённой в РФ Наамы Иссахар тормозит отсутствие личного прошения со стороны гражданки Израиля. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, личное прошение от осуждённого является необходимой процедурой с точки зрения российского законодательства. Песков подчеркнул, что в РФ есть правовые нормы, которые должны выполняться.