https://static.news.ru/photo/5b4b4f66-684f-11ea-aa8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Крымский мост/vk.com

Президент РФ Владимир Путин намерен посетить 18–19 марта с рабочей поездкой Крымский полуостров. В День воссоединения Крыма с Россией, 18 марта, он планирует вручить государственные награды строителям Крымского моста и провести встречи с главой республики Сергеем Аксёновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства также встретится с представителями общественности Крыма.

Ранее Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ монтажнику одного из филиалов ПАО «Мостотрест» (основного субподрядчика строительства Крымского моста) Николаю Зайкову. Кроме того, орденов и медалей удостоены ряд сотрудников «Мостотреста», «Стройгазмонтажа» и других организаций, принимавших участие в этом строительстве.

Как писал NEWS.ru, предприниматель Аркадий Ротенберг тоже удостоен звания Героя Труда за строительство Крымского моста. Ротенберг является учредителем компании «Стройгазмонтаж», которая стала единственным подрядчиком по проектированию и строительству Крымского моста. На открытии моста в мае 2018 года Аркадий Ротенберг заявил, что эксплуатационный срок сооружения составит 100 лет.