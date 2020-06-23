Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата 24 июня

https://static.news.ru/photo/b2026fa4-b54f-11ea-b9fe-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 24 июня возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Он уже возлагал венок к мемориалу у стен Московского Кремля в День памяти и скорби, а также 9 Мая.

Президент России, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Владимир Путин совместно с главами иностранных государств, прибывшими в Москву для участия в праздничных мероприятиях, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также президент 24 июня примет военный парад на Красной площади в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, а затем в Большом Кремлёвском дворце даст торжественный приём для глав иностранных государств.

В этот же день в планах Владимира Путина вручить госпремии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня, в День памяти и скорби. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский лидер приехал в Александровский сад после посещения главного храма Вооружённых сил РФ. На церемонии возложения президента сопровождали суворовцы и ветераны Великой Отечественной войны. Путин пожал руку каждому присутствовавшему ветерану, а один из них передал президенту конверт. Российский лидер положил его в карман пиджака.

В День Победы 9 мая 2020 года Путин также возлагал цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Тогда из-за эпидемиологической ситуации в стране, связанной с пандемией коронавируса, он впервые делал это один.