Путин уверен, что Россия справится с коронавирусом с минимальными потерями

https://static.news.ru/photo/dfe6c91c-b921-11ea-a0b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин уверен, что Россия справится с последствиями пандемии коронавируса «достойно и с минимальными потерями».

Я думаю, что Россия всё переживёт, всё переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой. То, что сделано нами за последние годы, даёт возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями​, — сказал президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин подчеркнул, что средства на поддержку экономики и выплаты гражданам сегодня выделяются из резервов бюджета. Он напомнил, что в начале нулевых в России был «хронический дефицит» бюджета, люди не получали зарплаты по несколько месяцев. По его словам, за прошедшее время резервы страны «выросли в 50 раз». Ещё многое предстоит сделать для диверсификации экономики, отметил глава государства, однако, если сравнивать с 1990-ми годами, сегодня Россия — это «другая страна», заключил Путин.

Ограничения и меры поддержки

Нулевым пациентом с коронавирусом в России считается мужчина, вернувшийся в Москву из Италии. О его госпитализации стало известно в начале марта. Уже в конце месяца власти столичного региона ввели ограничения на передвижение для местных жителей, начали закрываться кафе, магазины рестораны и досуговые учреждения. Спустя несколько дней примеру столичных властей последовали и другие регионы. 25 марта Путин объявил неделю нерабочих дней для жителей всей страны. Позже они были продлены почти до начала мая.

В результате в апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Множество субъектов малого и среднего бизнеса оказались на грани банкротства. Российское правительство несколько раз объявляло о введении всё новых мер поддержки экономики и граждан. Речь идёт о кредитах, субсидиях и налоговых льготах, а также выплате увеличенных пособий по безработице и семьям с детьми.

19 июня премьер-министр Михаил Мушустин представил президенту проект общенационального плана восстановления экономики. Он состоит из девяти разделов и включает около 500 мероприятий по различным направлениям. Сроки выполнения документа установлены до конца 2021 года.

Эпидемия в России

Всего с начала эпидемии в России было выявлено 634 437 случаев коронавируса, более половины пациентов уже поправились, скончались 9073 человека. На сегодняшний день Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 2,5 млн человек, на втором Бразилия — более 1,3 млн.

17 июня главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что многие регионы РФ демонстрируют «серьёзное динамическое снижение» по заболеваемости COVID-19. Сразу после такой оценки независимые аналитики открытых данных по эпидемии начали выкладывать в Сеть графики, наглядно иллюстрирующие ситуацию в регионах. По их аналитике выходило, что безусловно, на спад эпидемия в настоящее время идёт только в семи регионах: Москве, Калмыкии, Кировской, Ленинградской, Рязанской, Тульской и Ярославской областях. Причём во многих субъектах Федерации уже начали ослаблять введённые из-за коронавируса ограничения.