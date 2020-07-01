Путин сделал лидерам Ирана и Турции предложения по ситуации в Сирии

https://static.news.ru/photo/2971581c-bb99-11ea-950c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин предложил лидерам Ирана и Турции — Хасану Рухани и Реджепу Эрдогану разработать дополнительные меры борьбы с терроризмом в Сирийской Арабской Республике (САР). Заявление президент РФ сделал во время онлайн-саммита стран — гарантов астанинского процесса.

По словам политика, одной из главных задач переговоров является анализ текущей ситуации в САР, обсуждение дополнительных решений для обеспечения нормализации обстановки в Сирии в долгосрочной перспективе, пишет ТАСС.

Речь в первую очередь идёт о продолжении борьбы с международным терроризмом <...> Надо подумать, какие ещё меры необходимы для нейтрализации ещё действующих террористических группировок, — отметил Путин.

Лидер подчеркнул, что наиболее сложная ситуация складывается на неподконтрольных официальному Дамаску территориях, в Идлибской зоне деэскалации и на северо- востоке республики, в Заевфратье, «где значительно активизировалась деятельность боевиков» «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).

В частности, говоря о ситуации в Идлибе, Путин отметил, что Кремль сохраняет тесное сотрудничество с Турцией «в целях реализации достигнутых договорённостей Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года и дополнительного протокола к нему от 5 марта текущего года».

Конечно, не все ещё задачи решены [в Идлибе], не всё сделано, но предпринимаемые усилия приносят всё-таки результаты. Например, с введением режима прекращения огня обстановка в зоне деэскалации существенно стабилизировалась, — резюмировал президент России.

Как писал NEWS.ru, главы России, Ирана и Турции — Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Эрдоган — 1 июля начали саммит по ситуации в Сирии. Мероприятие проходит в формате видеоконференции. Онлайн-встречу открыл представитель Тегерана (принимающая сторона). Во время беседы с коллегами Роухани, в частности заявил, что Соединённые Штаты Америки используют природные ресурсы Арабской Республики, притворяясь борцами с террористами. Он добавил, что Иран будет поддерживать сирийский народ и официальный Дамаск.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.

Соединённые Штаты Америки продолжают давить на САР, чтобы помешать процессу мирного урегулирования в регионе. Белый дом хочет лишить Дамаск возможности восстановить государственные институты и экономику, считает член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

Глава США Дональд Трамп одобрил закон, известный как «закон Цезаря» (имя информатора, сообщившего американцам о якобы преступлениях режима президента САР Башара Асада), в конце 2019 года. Документ вступил в силу 1 июня 2020-го.

Он подразумевает санкции, бьющие почти по всем сферам экономики Сирии. Санкционные списки расширили 17 июня. В чёрном списке оказались 14 человек. Среди них жена лидера республики Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация. Башар Асад руководит страной с 2000 года.