Официально 17 июня в силу вступает новый пакет санкций США по Сирии, получивший название «закон Цезаря» — по имени сирийского информатора, предоставившего Западу свидетельства военных преступлений правительства в Дамаске. Инициативу определяли как опасную с точки зрения эффектов задолго до появления: она налагает ограничительные меры не только на государственные, но и на коммерческие зарубежные структуры, взаимодействующие с баасистским режимом. Только вот союзники Башара Асада не спешат выдерживать дистанцию.

Основной стратегический партнёр официального Дамаска — Тегеран — демонстративно отправил к берегам Сирии наполненный нефтью танкер незадолго до формального вступления в силу законодательной инициативы. Так, 16 июня судно прошло через Суэцкий канал. Как обратили внимание наблюдатели, иранское руководство фактически публично поставило под сомнение американо-европейский санкционный режим против Сирийской Арабской Республики (САР). Тегеран, который долгое время создавал фундамент своего экономико-политического присутствия в Сирии, и без того находится под мощным санкционным прессингом, ставшим результатом экстратерриториальной политики «максимального давления» США. Несмотря на то что ближневосточные аналитики зачастую называют «акт Цезаря», укомплектованный в другие относящиеся к оборонной сфере инициативы, «началом конца» Асада, есть основания сомневаться в том, что партнёры баасистского правительства так быстро ретируются.

Soeren Stache/Global Look Press

Не менее решительной в своей помощи Дамаску кажется Москва. Арабские наблюдатели считают , что российское командование в Сирии начало готовиться к вступлению в силу «закона Цезаря» ещё в прошлом году, пытаясь реанимировать экономическую деятельность на территории САР за счёт обеспечения контролируемости важнейших транспортных артерий, среди которых — трасса M4. Цель этих действий, как считается, — максимально упростить транзит от иракских границ в контролируемые баасистским правительством районы, чтобы вывести за скобки схемы лишних акторов. По задумке, безопасные контрабандные маршруты помогут смягчить эффект от санкционных мер, которые де-юре способны ударить даже по проамериканской автономной курдской администрации на северо-востоке Сирии. Именно она, по независимым оценкам, на протяжении долгого времени продавала аффилированным с правительством САР бизнесменам не только углеводороды, но и сельскохозяйственные товары. «Закон Цезаря» ставит под вопрос эти связи.

Представители юридической команды, готовившей санкционную инициативу, заявили в разговоре с Arabi 21, что главным образом она направлена на деловую элиту, которая представляет собой опору сирийского президентского дворца. Не исключено, что «актом Цезаря» США хотят проверить на прочность лояльность крупнейших предпринимателей. Ситуация же вокруг курдской администрации, которая контролирует нефтеносные районы САР, будет корректироваться поступательно, следует из заявлений юристов. Исключений санкционная инициатива содержать не будет, но с большой вероятностью она ударит по трейдерам, которые выступают связующим звеном в сделках между баасистским руководством и неправительственными силами Заевфратья. Вполне очевидно, что списки тех, кто должен попасть под ограничительные меры, появятся позднее. Знакомые с «актом Цезаря» юристы говорят, что стоп-лист будет обновляться регулярно.

В разговоре с NEWS.ru бывший спецпредставитель Госдепа США по политическому переходу в Сирии Фред Хоф заявил, что общее влияние «акта Цезаря» на Сирию будет зависеть от силы установленного механизма принуждения.

Санкции дополняют и без того мощный режим санкций (европейский и американский), усложняя для любого, кто хочет вести дела с США, взаимодействие с Сирией в таких секторах, как строительство, машиностроение, нефтедобыча и боевая авиация. Те страны, которые серьёзно думают о восстановлении коммерческих отношений с Дамаском или участвуют в реконструкции Сирии, должны будут пересмотреть все вопросы очень тщательно. Фред Хоф бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии

Впрочем, бывший американский дипломат сомневается в том, что сирийское правительство изменит своё отношение к проблеме поиска политического компромисса или защите прав гражданского населения.

Для режима и правящей семьи превращение Дамаска в левантийский Пхеньян предпочтительнее, чем разделение политической власти с кем-либо, — убеждён Хоф.

Как полагает аналитик, курды, как и все сирийцы будут подвержены тяжёлым испытаниям, если санкции будут строго соблюдаться. Однако гуманитарная помощь ООН продолжится, несмотря на то, что по оценке Хофа, сирийское правительство и его союзники будут стремиться помешать этому.

Так или иначе, перспективы экономического восстановления Сирии будут уходить все дальше и дальше, считает экс-дипломат. По его мнению, статус Сирии как несостоявшегося государства, скорее всего, будет сохраняться — если не произойдут фундаментальные политические изменения и если Иран и Россия (возможно, Китай) не сделают крупные денежные взносы в сирийскую экономику. Однако избежать коррупции даже в этом случае будет очень трудно, заключает Хоф.