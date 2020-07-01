Лидеры РФ, Ирана и Турции начали видеоконференцию по ситуации в Сирии

https://static.news.ru/photo/f0c1066c-bb8d-11ea-aef6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Эрдоган Фото: kremlin.ru

Президенты России, Ирана и Турции — Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Эрдоган — начали саммит по ситуации в Сирии. Мероприятие проходит в формате видеоконференции.

Онлайн-встречу открыл представитель Тегерана (принимающая сторона). Рухани сообщил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) очные контакты пришлось перенести, однако с начала вспышки заболевания в Сирии произошло множество событий, передаёт агентство IRNA. РФ, Иран и Турция входят в так называемую астанинскую тройку. Нынешние переговоры являются шестыми по счёту. Формат создан в январе 2017 года и назван месту подписания соглашения — столице Казахстана — Астане (ныне Нур-Султан).

Во время беседы с коллегами Рухани, в частности заявил, что Соединённые Штаты Америки используют природные ресурсы Арабской Республики, притворяясь борцами с террористами. Он добавил, что Иран будет поддерживать сирийский народ и официальный Дамаск.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.

Соединённые Штаты Америки продолжают давить на САР, чтобы помешать процессу мирного урегулирования в регионе. Белый дом хочет лишить Дамаск возможности восстановить государственные институты и экономику, считает член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

Глава США Дональд Трамп одобрил закон, известный как «закон Цезаря» (имя информатора, сообщившего американцам о якобы преступлениях режима президента САР Башара Асада), в конце 2019 года. Документ вступил в силу 1 июня 2020-го.

Он подразумевает санкции, бьющие почти по всем сферам экономики Сирии. Санкционные списки расширили 17 июня. В чёрном списке оказались 14 человек. Среди них жена лидера республики Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация. Башар Асад руководит страной с 2000 года.

Основной стратегический партнёр официального Дамаска — Тегеран — демонстративно отправил к берегам Сирии наполненный нефтью танкер незадолго до формального вступления в силу законодательной инициативы. Так, 16 июня судно прошло через Суэцкий канал. Как обратили внимание наблюдатели, иранское руководство фактически публично поставило под сомнение американо-европейский санкционный режим против Сирийской Арабской Республики (САР).

Ранее NEWS.ru сообщал, что отказ России от совместной работы с ООН по системе деконфликтинга в Сирийской Арабской Республике является опасным шагом. Подобные решения «абсолютно неприемлемы», считает постоянный представитель Соединённых Штатов Америки при ООН Келли Крафт. По её словам, в США шокированы поведением Москвы.