ООН: США пребывают в шоке из-за решения РФ по деконфликтингу в Сирии

https://static.news.ru/photo/992c3a8c-baea-11ea-8331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ России от совместной работы с ООН по системе деконфликтинга в Сирийской Арабской Республике является опасным шагом. Подобные решения «абсолютно неприемлемы», считает постоянный представитель Соединённых Штатов Америки при ООН Келли Крафт. По её словам, в США шокированы поведением Москвы.

Решение России абсолютно неприемлемо, оно имеет целью создание новых препятствий для гуманитарной помощи, — цитирует дипломата «Царьград».

РФ 23 июня 2020 уведомила Организацию Объединённых Наций о своём отказе от программы гуманитарных предупреждений. Её использовали ООН и её партнёры для обмена информацией со сторонами сирийского конфликта. Кремль решился на такой шаг после того, как ряд объектов использовались боевиками, заявил 29 июня 2020 года постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на заседании Совбеза ООН.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.

Соединённые Штаты Америки продолжают давить на САР, чтобы помешать процессу мирного урегулирования в регионе. Белый дом хочет лишить Дамаск возможности восстановить государственные институты и экономику, считает член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

Глава США Дональд Трамп одобрил закон, известный как «закон Цезаря» (имя информатора, сообщившего американцам о якобы преступлениях режима президента САР Башара Асада), в конце 2019 года. Документ вступил в силу 1 июня 2020-го.

Он подразумевает санкции, бьющие почти по всем сферам экономики Сирии. Санкционные списки расширили 17 июня. В чёрном списке оказались 14 человек. Среди них жена лидера республики Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация. Башар Асад руководит страной с 2000 года.

Основной стратегический партнёр официального Дамаска — Тегеран — демонстративно отправил к берегам Сирии наполненный нефтью танкер незадолго до формального вступления в силу законодательной инициативы. Так, 16 июня судно прошло через Суэцкий канал. Как обратили внимание наблюдатели, иранское руководство фактически публично поставило под сомнение американо-европейский санкционный режим против Сирийской Арабской Республики (САР).

Ранее NEWS.ru сообщал, что между российским командованием в Сирии и родным братом президента Махером Асадом, который командует 4-й механизированной дивизией, обостряется конфликт за сферы влияния. Так, россияне оказывают давление на военачальника, с тем чтобы он вывел свои соединения из различных районов Арабской Республики и вернул их на место изначального базирования — в Дамаск.