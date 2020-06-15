Между российским командованием в Сирии и родным братом президента Махером Асадом, который командует 4-й танковой дивизией, обостряется конфликт за сферы влияния. Так, россияне оказывают давление на военачальника с тем, чтобы он вывел свои соединения из различных районов Арабской Республики и вернул их на место изначального базирования — в Дамаск. Однако Махер Асад, который считается проиранский фигурой в сирийской военной элите, отказался подчиняться указаниям российской стороны.

О том, что между Россией и командующим 4-й танковой дивизией назревает очередной конфликт, пишут арабские СМИ со ссылкой на многочисленные и независимые друг от друга источники. Российские военные потребовали от Махера Асада освободить все контрольно-пропускные пункты, которые находились в ответственности его элитного танкового формирования. Однако военачальник отказался. Наблюдатели связывают ситуацию с желанием Москвы укрепить в Сирии влияние лояльных себе структур, например таких, как 5-й добровольческий штурмовой корпус. Особенно, по их мнению, это заметно в южных районах, где в настоящее время достаточно велик протестный потенциал. Арабские СМИ на этом фоне напоминают о случаях дезертирства из 4-й танковой дивизии и даже о столкновениях с её участием в сельской местности Дамаска (район Каламуна). С учётом того, что Махер Асад считается ставленником Ирана, конфронтационный характер его отношений с российскими военными вполне понятен и объясним.

Anas Alkharboutli /Global Look Press

По мере завершения активной фазы боевых действий в Сирии российская сторона пыталась закрепить своё влияние на стратегически важных транспортных узлах. Это вошло в прямое противоречие с тем, чего хочет условно проиранская часть сирийской военной элиты, которая заботится о логистике для оружейного и кадрового транзита в Сирию и о пространстве для контрабандных поставок. Кроме того, конфликт между президентом Башаром Асадом и его кузеном Рами Махлуфом многократно усложнил ситуацию в прибрежных районах страны. В неё, как сообщают наблюдатели, пришлось накануне вмешаться российскому командованию. Спор сосредоточен вокруг близких к Асадам алавитских кланов в провинции Латакия и её окрестностях, а также вокруг «группы поддержки» Махлуфа в Джабле и Кардахе. Похоже, что давление официального Дамаска на богатого кузена действительно спровоцировало трения с алавитским сообществом, на что и намекал сам Махлуф.