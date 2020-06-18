Госдума РФ: США ведут подрывную деятельность против экономики Сирии

https://static.news.ru/photo/1045e0f6-b149-11ea-83e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединённые Штаты Америки продолжают давить на Сирийскую Арабскую Республику (САР), чтобы помешать процессу мирного урегулирования в регионе. Белый дом хочет лишить Дамаск возможности восстановить государственные институты и экономику, считает член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

При этом США сами себе дали право присутствовать на территории Сирии и сохранять там военный контингент, чтобы контролировать ситуацию <...> США расписываются в том, что намеренно мешают восстановлению страны, пострадавшей от международного терроризма и находящейся до сих пор в состоянии гражданской войны, — цитирует парламентария РИА Новости.

Он добавил, что политика Вашингтона не соответствует интересам народа Сирии и законного руководства страны. Народный избранник уверен, что закон «Цезарь» подрывает финансовую систему САР.

Глава США Дональд Трамп одобрил закон, известный как «Цезарь» (имя информатора, сообщившего американцам о якобы преступлениях режима президента САР Башара Асада), в конце 2019 года. Документ вступил в силу 1 июня 2020-го.

Он подразумевает санкции, бьющие почти по всем сферам экономики Сирии. Санкционные списки расширили 17 июня. В чёрном списке оказались 14 человек. Среди них — жена лидера республики Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация. Башар Асад руководит страной с 2000 года.

Основной стратегический партнёр официального Дамаска — Тегеран — демонстративно отправил к берегам Сирии наполненный нефтью танкер незадолго до формального вступления в силу законодательной инициативы. Так, 16 июня судно прошло через Суэцкий канал. Как обратили внимание наблюдатели, иранское руководство фактически публично поставило под сомнение американо-европейский санкционный режим против Сирийской Арабской Республики (САР).

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что между российским командованием в Сирии и родным братом президента Махером Асадом, который командует 4-й механизированной дивизией, обостряется конфликт за сферы влияния. Так, россияне оказывают давление на военачальника, с тем чтобы он вывел свои соединения из различных районов Арабской Республики и вернул их на место изначального базирования — в Дамаск.