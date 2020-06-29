Небензя: «гуманитарные» объекты в Сирии использовались террористами

https://static.news.ru/photo/4880a108-ba28-11ea-a655-fa163e074e61_660.jpg Василий Небензя Фото: MFA Russia/Global Look Press

Россия решилась на выход из системы деконфликтинга с ООН в Сирийской Арабской Республике (САР) после того, как ряд объектов, считавшихся гуманитарными, использовались боевикам, заявил 29 июня 2020 года постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на заседании Совбеза ООН.

Во время встречи заместитель генсека ООН Марк Лоукок добавил, что Кремль отказался от механизма гуманитарного предупреждения 23 июня, передаёт РИА Новости.

Наши собственные расследования неоднократно показывали, что некоторые из объектов деконфликтинга на самом деле использовались как штаб-квартиры террористов, поэтому им не мог присваиваться гуманитарный статус, — пояснил Небензя.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.

Соединённые Штаты Америки продолжают давить на САР, чтобы помешать процессу мирного урегулирования в регионе. Белый дом хочет лишить Дамаск возможности восстановить государственные институты и экономику, считает член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

Глава США Дональд Трамп одобрил закон, известный как «закон Цезаря» (имя информатора, сообщившего американцам о якобы преступлениях режима президента САР Башара Асада), в конце 2019 года. Документ вступил в силу 1 июня 2020-го.

Он подразумевает санкции, бьющие почти по всем сферам экономики Сирии. Санкционные списки расширили 17 июня. В чёрном списке оказались 14 человек. Среди них жена лидера республики Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация. Башар Асад руководит страной с 2000 года.

Основной стратегический партнёр официального Дамаска — Тегеран — демонстративно отправил к берегам Сирии наполненный нефтью танкер незадолго до формального вступления в силу законодательной инициативы. Так, 16 июня судно прошло через Суэцкий канал. Как обратили внимание наблюдатели, иранское руководство фактически публично поставило под сомнение американо-европейский санкционный режим против Сирийской Арабской Республики (САР).

Ранее NEWS.ru сообщал, что между российским командованием в Сирии и родным братом президента Махером Асадом, который командует 4-й механизированной дивизией, обостряется конфликт за сферы влияния. Так, россияне оказывают давление на военачальника, с тем чтобы он вывел свои соединения из различных районов Арабской Республики и вернул их на место изначального базирования — в Дамаск.