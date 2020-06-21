Путин рассказал о «стеклянной комнате» для чиновников

https://static.news.ru/photo/cf9a2262-b3c6-11ea-a24f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Жизнь высокопоставленных чиновников в России должна быть максимально открытой. Это является одним из факторов их плодотворной работы, считает президент Владимир Путин.

Помимо этого, отметил он, под надзором общественности у госслужащих меньше манёвра для попыток нажиться, используя должностное положение.

Работа людей, которые занимают государственные должности, тем более высокие, <...> их жизнь фактически в стеклянной комнате происходит. Это даёт возможности увеличить эффективность работы на антикоррупционном направлении, — сказал Путин в интервью для телеканала «Россия 1».

Глава государства подчеркнул, что сейчас "так оно и происходит.

Кроме того, отметил он, чиновники не должны выпячивать напоказ своё благосостояние, потому что сотни тысяч россиян живут очень скромно. На вопрос, ведёт ли он сам аскетический образ жизни, Путин ответил, что если аскетизм выставляется напоказ, то это не может быть примером для подражания.

Глава государства прокомментировал и рост количества коррупционных преступлений в России. Он заявил, что нечистоплотных чиновников в стране не стало больше, однако выявляемость преступлений правоохранительными органами улучшилась.

По данным Генпрокуратуры, в 2019 году в среднем по стране возбуждали 21,1 уголовное дело на 100 тысяч населения. Годом ранее показатель составил 20,8. Самыми коррумпированными оказались органы власти в Мордовии, Чувашии, на Камчатке, в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях.

Как писал NEWS.ru, чаще всего коррупцию выявляли при освоении бюджетных средств по госпрограммам, организации торгов, управлении имуществом, контрольно-ревизионной и правоохранительной деятельности, в сфере жилищно-коммунального хозяйства.