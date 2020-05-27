Путин провёл телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии

https://static.news.ru/photo/ac3fd5b4-a034-11ea-b809-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Политики обсудили ситуацию на мировом рынке энергоносителей и поговорили о важности совместных усилий по достижению договорённостей об ограничении добычи нефти в формате «ОПЕК+». Сообщение об этом появилось на сайте Кремля.

Условлено о дальнейшей тесной координации по этому вопросу по линии министерств энергетики, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сделка ОПЕК+ по сокращению количества добычи нефти странами — участницами соглашения в мае составит более 90%, в июне сделка может быть уже перевыполнена. С таким заявлением выступил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.