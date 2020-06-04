Путин проведёт совещание с членами Совбеза

Президент Владимир Путин 4 июня проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, дискуссия будет длиться час-полтора.
У Путина сегодня день внутренней работы, —
цитируетПескова ТАСС.
В течение дня российский лидер будет проводить совещания, которые не будут публичными, уточнил он.
Представитель Кремля также проинформировал, что президент в ближайшее время не планирует контактов со своими коллегами из стран — участниц соглашения ОПЕК+, писал NEWS.ru.
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