Путин проведёт совещание с членами Совбеза

https://static.news.ru/photo/c78b4c58-a648-11ea-8800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Владимир Путин 4 июня проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, дискуссия будет длиться час-полтора.

У Путина сегодня день внутренней работы, — цитирует Пескова ТАСС.

В течение дня российский лидер будет проводить совещания, которые не будут публичными, уточнил он.

Представитель Кремля также проинформировал, что президент в ближайшее время не планирует контактов со своими коллегами из стран — участниц соглашения ОПЕК+, писал NEWS.ru.