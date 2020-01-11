https://static.news.ru/photo/8fd1dc0e-3489-11ea-9980-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил о том, что обязательства Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СПВД) являются добровольными.

Иран в праве опираться на поддержку европейских стран, которые обещали создать государству независимый от доллара механизм. Нужно, чтобы институт для торговых обменов INSTEX в конечном итоге все-таки начал работать — подчеркнул президент.

Такое заявление Владимир Путин сделал по окончанию переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Однако последняя подчеркнула, что необходимо сделать всё, чтобы сохранить иранскую ядерную сделку в целости.

Как писал NEWS.ru ранее, переговоры Путина и Меркель длились более трёх с половиной часов. Лидеры стран обсудили многие геополитические вопросы. В частности, обстановку на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта США и Ирана, обстановку в Ливии и Сирии.