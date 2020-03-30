https://static.news.ru/photo/6f65db56-7290-11ea-a77a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о принципиальном значении слаженной работы властей всех уровней в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Сейчас принципиальное значение имеет эффективное взаимодействие местных, региональных и федеральных структур, — цитирует ТАСС Путина.

Президент подчеркнул, что действия властей всех уровней должны быть «обоснованными и профессиональными». Только так, по его мнению, «можно выиграть время и сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции».

Как писал NEWS.ru, режим самоизоляции, введённый в Москве и Московской области, является оправданной мерой. Такое мнение высказал Владимир Путин. Кроме того, он обратился к гражданам страны старше 65 лет и призвал их оставаться в самоизоляции.

По данным на 30 марта, в РФ зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе. За весь период по России выздоровели 66 человек, умерли девять человек.