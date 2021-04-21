«Пожалеют о содеянном»: Путин пообещал жёсткий ответ западным провокаторам

https://static.news.ru/photo/ca449b4c-a28d-11eb-9d1f-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Ответ России на любые провокации извне будет быстрым и жёстким. Те, кто попытаются направить свои усилия против страны, почувствуют это на себе, пообещал президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что российская сторона не намерена сжигать мосты и хотела бы иметь добрососедские отношения с другими государствами. Тем не менее, если кто-либо извне «намерен сжечь или взорвать эти мосты», ответ последует незамедлительно.

Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели, — заверил Путин.

Он подчеркнул, что Россия всегда найдёт способ постоять за себя перед теми странами, которые пытаются общаться с ней в высокомерном тоне.

Президент также высказал мнение, что на Западе появился «новый вид спорта» — кто что громче скажет в попытках задеть Россию. РФ в ответ, по его словам, ведёт себя сдержанно и в высшей степени скромно, зачастую вовсе не отвечает «не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство». Однако добрые намерения России не следует воспринимать как безразличие или слабость, подчеркнул Путин.

Переходить так называемую красную черту, добавил российский лидер, не будет позволено никому.

А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами, — пообещал президент.

Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Мероприятие прошло в Центральном выставочном зале «Манеж». Главной темой выступления стали внутренние вопросы. Тему обозначил глава государства в начале своей речи.