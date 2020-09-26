Путин пообещал молдавским аграриям помощь на 500 млн рублей

https://static.news.ru/photo/02b1a810-0196-11eb-b328-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Россия поставит молдавским сельхозпредприятиям гуманитарную помощь в виде топлива на сумму 500 млн рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время беседы в режиме видеосвязи с молдавским коллегой Игорем Додоном.

Российский лидер отметил, что в 2020 году Молдавия столкнулась не только с экономическими проблемами из-за пандемии коронавируса, но и с последствиями засухи.

По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в общем объёме до полумиллиарда рублей для того, чтобы поставить вам для сельхозпредприятий, которые наиболее пострадали, дизельное топливо, — цитирует ТАСС Путина.

Президент РФ сообщил, что первый транш на половину этой суммы уже подготовлен, и попросил Додона предоставить список предприятий, наиболее нуждающихся в этой помощи.

Как писал NEWS.ru, в ходе этого разговора Владимир Путин пожелал Игорю Додону успеха на предстоящих 1 ноября выборах президента республики. Российский лидер также выразил надежду на продолжение начатой работы по восстановлению межгосударственных связей и по их развитию.