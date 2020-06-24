Путин перед парадом пообщался с Токаевым

https://static.news.ru/photo/157fb992-b5eb-11ea-af8d-fa163e074e61_660.jpg Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин перед парадом на Красной площади пообщался с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Токаев прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает РИА Новости, Владимир Путин встретил президента Казахстана в Кремле, они обменялись рукопожатиями и некоторое время постояли, что-то обсуждая. С другими главами государств, прибывшими на парад Победы, президент России ограничился приветствиями. Их автомобили подъезжали к Кремлю с интервалом в пару минут.

Как писал NEWS.ru, на парад Победы в Москву ожидают лидеров Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии, Боснии и Герцеговины и Абхазии. Помимо глав государств и ветеранов, на Красную площадь 24 июля приглашены также члены правительства РФ, врачи и волонтёры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, на параде будут присутствовать председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

Путин объявил о переносе парада Победы с 9 мая на 24 июня в связи с эпидемией коронавируса. Лидеры 12 стран ранее подтвердили готовность приехать в Москву для участия в праздничных мероприятиях, а президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на парад даже не прислали. По словам Дмитрия Пескова, акцент делался на приглашение лидеров стран СНГ, а де-факто Украина не является государством Содружества.