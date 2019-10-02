https://static.news.ru/photo/ea407fd6-e512-11e9-a49e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин объяснил, как появилось дело о якобы вмешательстве России в американские выборы. Он считает, что виной всему политические интриги внутри США.

В США искали повод для атак на Дональда Трампа, пытаясь использовать противороссийскую риторику в своей игре. Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении Соединённых Штатов. Вмешательство во внутренние дела США нам не нужно, не важно и не соответствует принципам нашей внешней политики, — сказал президент, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Он также выразил надежду на то, что отношения между Москвой и Вашингтоном вернутся в нормальное русло.

Мы исходим из того, что здравый смысл и коренные интересы, хочу это подчеркнуть, именно коренные интересы США, они сыграют свою роль, и отношения между Россией и США вернутся в нормальное состояние. Но этого пока нет, — отметил российский лидер.

Международный скандал разразился из-за американской президентской кампании 2016 года. Тогда на выборах победил Дональд Трамп и возникли слухи о том, что он — «ставленник Кремля». 17 мая 2017 года Минюст Штатов доверил прокурору Роберту Мюллеру разобраться в произошедшем. Он был уполномочен расследовать, во-первых, попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы, во-вторых, любые связи или координацию между РФ и лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Специальный прокурор объявил о завершении работы над делом в апреле 2019 года. В его отчёте говорится, что вмешательство в кампанию, которое в США приписывают фирме «Конкорд», происходило на средства российских властей и осуществлялось посредством «активных действий» в социальных сетях.

В ходе показаний Конгрессу Мюллера спросили, пришёл ли он к следующим выводам: что «сговора» Трампа с Москвой не было и что не было воспрепятствования правосудию. Спецпрокурор ответил отрицательно. Однако он также отрицательно ответил на вопрос, является ли его доклад «оправданием» Трампа в совершении возможных преступлений. При этом Мюллер подтвердил, что не нашёл достаточных оснований для предъявления такого рода обвинений, писал News.ru.