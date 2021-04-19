Путин обсудил поставки «Спутника V» с президентом Боливии

Президент России Владимир Путин и его боливийский коллега Луис Арсе по телефону обсудили поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в Кремле.
Сотрудничеству в здравоохранении и борьбе с коронавирусом в ходе разговора политики уделили особое внимание,
Кроме того, лидеры обсудили реализацию дальнейших шагов по развитию отношений между двумя странами во всех сферах, включая энергетическую, экономическую и транспортную. Они договорились поддерживать контакты на различных уровнях.
Накануне Чехия отказалась от поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после появления информации о причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ ведёт переговоры по заключительной стадии включения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в список Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
Министр отметил, что производство препарата на сегодняшний день локализуется уже на 20 производственных площадках, причём как отечественных, так и зарубежных. Он уточнил, что несмотря на помощь другим государствам, о россиянах также никто не забывает.