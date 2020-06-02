Путин не обсуждал с Трампом беспорядки в США

https://static.news.ru/photo/b9ab9a90-a4b6-11ea-8880-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора не затрагивали тему массовых беспорядков в американских городах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Нет, это не вопрос двусторонних российско-американских отношений, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы государства.

Российский и американский лидеры обсуждали меры по борьбе с коронавирусом, нефтяной рынок, соглашение ОПЕК+. Кроме того, Трамп поделился с Путиным своими идеями по поводу проведения саммита G7.

Массовые беспорядки в США начались в Миннесоте, а затем распространились на другие штаты. Поводом для них послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией.

Как писал NEWS.ru, бывший советник президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс увидела в происходящем «российский след». Она предположила, что Москва подстрекает зачинщиков беспорядков с помощью соцсетей, а также каким-то образом финансирует их действия. В Кремле подчеркнули, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США и не собирается делать этого в дальнейшем.