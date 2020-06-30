Путин начал обращение к россиянам перед единым днём голосования

https://static.news.ru/photo/4fd3e258-babe-11ea-bdba-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России выступает с обращением к россиянам. Глава государства отметил значимость поправок в Конституцию РФ и призвал проголосовать тех, кто ещё не сделал этого.

Поправки вступят в силу, только если граждане их одобрят. Голос каждого из вас самый важный, самый главный, — заявил российский лидер.

Ранее Песков не исключил, что Путин может обратиться к гражданам перед основным днём голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам, писал NEWS.ru.