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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не производил анализ правоприменительной практики так называемого закона об оскорблении власти. При этом Песков считает правильным преследовать тех, кто оскорбляет президента.

Президент — это же институт, верховная власть, глава государства. Если речь идёт об оскорблениях, они должны соответствующим образом преследоваться по закону, который у нас есть, — цитирует «Интерфакс» Пескова. На...