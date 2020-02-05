Президент России Владимир Путин, комментируя иранскую ядерную сделку, отметил, что она имеет особое значение для глобальной стабильности.
Считаем эту международную договорённость критически значимой для глобальной и региональной стабильности, — заявил российский лидер на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
Он подчеркнул, что Кремль продолжит прилагать усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе,
Как ранее писал NEWS.ru, Тегеран не намерен делать новые шаги по сокращению своих обязательств, предусмотренных СВПД по ядерной программе Ирана.
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