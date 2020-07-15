Путин и Меркель выступили против пересмотра Минских соглашений

https://static.news.ru/photo/c0af983c-c6a3-11ea-8e32-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили заявления официальных лиц Украины о необходимости пересмотра Минских соглашений. Они выступили против таких инициатив.

Обе стороны подтвердили, что действующие договорённости являются единственной основой для урегулирования ситуации. В связи с этим важно реализовать все меры, в том числе принятые на саммите «нормандской четвёрки» в Париже в декабре 2019 года. Оба политика выcказались за активизацию работы по этому направлению, в первую очередь по линии помощников глав стран.

Президентом России акцентирована контрпродуктивность попыток украинской стороны исказить содержание минских договоренностей. Подчёркнуто, что линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу — заводит в тупик переговорный процесс, — говорится на сайте Кремля.

Также Путин и Меркель поговорили о ситуации в Ливии. Они выразили уверенность, что кризис в стране необходимо преодолевать только политико-дипломатическими методами и налаживанием внутригосударственного диалога.

При разговоре о ситуации в Иране российский президент заявил о бесперспективности санкционного давления на Тегеран и необходимости усилий по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Также в разговоре политики затронули взаимодействие Москвы и Берлина в борьбе с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.