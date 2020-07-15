Меркель поговорила с Путиным об Украине

https://static.news.ru/photo/71fa1192-c697-11ea-8681-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Политики обсудили Украину.

Основной темой беседы стала реализация Минских соглашений о мирном разрешении конфликта на востоке Украины. Кроме того, собеседники обсудили, как бороться с эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана и текущей ситуацией в Ливии.

Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, говорится на сайте правительства ФРГ.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин обсудил ливийскую проблематику с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. Тогда главы государств высказались в поддержку прекращения военных действий и возобновления диалога враждующих сторон в соответствии с решениями Берлинской конференции января 2020 года и резолюции Совбеза ООН 2510.