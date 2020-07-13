Путин поговорил с президентом Алжира о Ливии

https://static.news.ru/photo/736ba084-c4ff-11ea-a724-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Политики обсудили ливийскую проблематику.

Главы государств высказались в поддержку прекращения военных действий и возобновления диалога враждующих сторон в соответствии с решениями Берлинской конференции января 2020 года и резолюции Совбеза ООН 2510, говорится на сайте Кремля. Они уверены, что необходимо консолидировать международные усилия по урегулированию конфликта политическими и дипломатическими путями.

Также алжирский лидер поздравил Путина с итогами голосования по поправкам в Конституцию. Политики подтвердили обоюдный настрой на укрепление стратегического партнёрства в разных областях, в том числе в реализации соглашения ОПЕК+ и борьбе с коронавирусом.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, когда протестующие, поддержанные НАТО, убили авторитарного лидера страны Муаммара Каддафи. Большинство стран признало власть в Ливии правительства национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа. С 2014 года ему противостоит армия маршала Халифы Хафтара, которая подчиняется альтернативному правительству страны.

По предварительным данным, Хафтар пользуется поддержкой России, Франции, Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта. Сторону официального правительства в Триполи заняли Турция, Италия и Катар.

Как писал ранее NEWS.ru, за прекращение огня в Ливии выступили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. По их словам, если конфликт не остановить сейчас, он станет ещё более опасным и неразрешимым.

В январе 2020 года в Германии прошла конференция по Ливии, в которой приняли участие представители России, США, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. По итогам встречи стороны выступили с совместным заявлением, которое призывало стороны конфликта в Ливии прекратить все военные передвижения. Призыв также касался тех, кто оказывает противоборствующим сторонам помощь. Участники конференции также предложили Совбезу ООН ввести санкции для нарушителей режима прекращения огня.