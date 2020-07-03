Путин и Лукашенко во Ржеве обсудили интеграцию РФ и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/6e4eb148-bd13-11ea-bf9b-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: president.gov.by

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на встрече во Ржеве 30 июня, где был открыт памятник советскому солдату, провели короткую встречу и обсудили актуальные вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во Ржеве президенты имели возможность обменяться мнениями. Краткое общение состоялось. Обсудили и двусторонние отношения, и интеграционные темы, и в целом обменялись мнениями о международных делах, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

О том, что работа по согласованию интеграционных дорожных карт в рамках Союзного государства России и Белоруссии может возобновиться в 2020 году, также заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

14 февраля 2020 года на переговорах в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что белорусский и российский народы никогда не поддержат объединение их стран в одно государство. Несколькими месяцами ранее Лукашенко говорил, что Белоруссия не намерена входить в состав Российской Федерации.

18 июля 2019 года белорусский лидер предложил Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу действий по интеграции государств до 8 декабря 2019 года — к 20-летию подписания Союзного договора.

Союзное государство представляет собой надгосударственное образование с целью поэтапного создания единого политического, экономического, военного, правового и культурного пространства. В ходе недавних переговоров Россия выдвинула предложение о создании 12 наднациональных органов. В этот список вошли единый таможенный орган, суд Союзного государства, Счётная палата, единый эмиссионный центр, подразумевающий создание общей валюты, и не только. РФ также предложила создать единые налоговый и антимонопольный органы и регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединённых рынков газа, нефти и электроэнергии, писал NEWS.ru.