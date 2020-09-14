Эксперт раскрыл значение позы Путина во время переговоров с Лукашенко

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на данный момент нет достаточных оснований для возбуждения следственными органами РФ уголовного дела в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

У нас есть свои законы, согласно которым мы не можем верить на слово для того, чтобы открыть уголовное дело. Должны быть соблюдены определённые процедуры. Их соблюдению была посвящена начавшаяся сразу...