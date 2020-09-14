Эксперт раскрыл значение позы Путина во время переговоров с Лукашенко

Поза президента России Владимира Путина во время переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко говорит о том, что он чувствует спокойствие, уверенность и расслабленность. Однако при этом российский лидер испытывает скуку. Об этом говорит то, что он не смотрит в глаза собеседнику и перебирает ногами, чтобы скоротать время. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказала социальный психолог Наиля Бирарова.
Глава России слушает Лукашенко, поскольку проявляет к нему уважение. Путин открыт к диалогу — об этом говорит то, что ноги у него расставлены в разные стороны. Однако при этом российский лидер испытывает скуку и апатию, потому что всё, что говорит Лукашенко, он и так знает — для него это не очень интересно и ново. Об этом свидетельствует и то, что президент трогает галстук — таким образом он пытается перевести дыхание и немного отвлечься от речи Лукашенко, — заявила NEWS.ru Бирарова.
Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко выразил благодарность Путину за поддержку со стороны российских властей на фоне беспорядков после выборов в республике. Он пообещал проинформировать президента РФ об акциях протеста в Минске, которые прошли 13 сентября.
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