Президент России Владимир Путин, говоря о поправках в Конституции, отметил, что может не подписать закон, который это сделает. По его словам, всё будет зависеть от результатов общероссийское обсуждения.
И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать, — отметил глава России.
При этом он напомнил, что для принятия этих изменения достаточно принять соответствующий закон в парламенте и собрать необходимое число одобрений от региональных властей, передаёт «Интерфакс».
Президент выступил с посланием парламенту 15 января, в котором среди прочего предложил изменить Конституцию РФ. Он заявил о необходимости закрепить в Основном законе страны приоритет российских законов над международными, встроить местное самоуправление в вертикаль власти, усилить статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы, поставить судей в зависимость от президента и Совета Федерации, ввести дополнительные ограничения для занятия должности президента и ряд других мер. В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек, писал NEWS.ru.