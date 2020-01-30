https://static.news.ru/photo/6a0828f8-4379-11ea-a517-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин, говоря о поправках в Конституции, отметил, что может не подписать закон, который это сделает. По его словам, всё будет зависеть от результатов общероссийское обсуждения.

И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать, — отметил глава России.

При этом он напомнил, что для принятия этих изменения достаточно принять соответствующий закон в парламенте и собрать необходимое число одобрений от региональных властей, передаёт «Интерфакс».