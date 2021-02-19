Пушков выступил против цифровой диктатуры американских соцсетей

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Российский сенатор Алексей Пушков высказался резко против цифровой диктатуры, которую, по его мнению, насаждают в мире американские социальные сети.

В своём Telegram-канале Пушков напомнил , что Twitter устранил аккаунт экс-президента США Дональда Трампа и тем самым сеть подорвала к себе доверие во всём мире, попутно потеряв миллионы подписчиков. Тем не менее, вместо того, чтобы пересмотреть ситуацию, Twitter продолжает карательную политику.

А теперь, по словам Трампа-младшего, Twitter взялся и за него. Понятное дело, интернет-гиганты пытаются искоренить из соцсетей всех Трампов и всех инакомыслящих. Но — не выйдет. В Telegram у Трампа-мл. уже 1 млн 50 тысяч подписчиков. А со всеми инакомыслящими ни Цукерберг, ни Дорси даже вместе с Google не справятся, как бы ни старались. Слишком многие не хотят цифровой диктатуры, — написал российский сенатор.

Блокировки аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа начались после того, как 6 января в Вашингтоне многотысячная толпа его сторонников устроила протесты против результатов президентских выборов и попыталась прорваться в Капитолий. Тогда погибли четыре человека.

После этого аккаунты Трампа были заблокированы в Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Reddit и других социальных сетях.

Ранее Пушков рассказал о проблемах, стоящих перед Россией в 2021 году. Об этом писал NEWS.ru.