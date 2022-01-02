Пушков оценил последствия расставания стран Балтии с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале поиронизировал над «евроинтеграцией» стран Балтии. По его словам, республики получили сомнительную выгоду от ссоры с основным поставщиком энергоресурсов в Европе.

И стоило ради этого «евроинтегрироваться»? А главное — напрочь ссориться с главным поставщиком энергоресурсов в Европе? Чтобы на всём экономить, понижать температуру и мёрзнуть? — написал политик.

Таким образом он прокомментировал публикацию Sputnik Ближнее Зарубежье, в котором поставщик энергии Elektrum Lietuva дал жителям Литвы рекомендации по экономии электричества. В частности, литовцам посоветовали снижать температуру в квартирах до +16 градусов, использовать посудомоечные машины и холодильники только при их полной загрузке, а также снизить яркость телевизоров и не включать их ради фона.

В публикации отмечается, что власти Латвии также недовольные «теплолюбивостью» граждан, а эстонцам в Минобороны страны порекомендовали ради экономии энергии перенести стирку белья на ночное время.

Удивительные последствия имеет расставание с Россией для этих республик, особенно Латвии и Литвы — от распродажи железных дорог до депопуляции, — добавил Пушков.

Ранее сообщалось, что страны Балтии могут утратить членство в НАТО из-за России. Об этом написал в своей статье американский политолог Дэвид Пайн. Он предположил, что Альянс может пожертвовать этими странами ради хороших отношений с Москвой после обсуждения гарантий безопасности в Европе.