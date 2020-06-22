Пушков не удивлён отказом Зеленского посещать парад Победы

https://static.news.ru/photo/46a8a278-b4c3-11ea-ab05-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал нежелание Зеленского посещать парад Победы в Москве. По мнению парламентария, этого стоило ожидать.
Зеленский подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на парад Победы, он не поехал бы в Москву. Что ещё раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение, — написал он в своём Twitter-аккаунте.
Президент Украины Владимир Зеленский не получил официального приглашения от Москвы на парад Победы. Однако он заявил, что и не стал бы его принимать. Позднее российский сенатор Алексей Пушков объяснил нежелание приглашать Зеленского.
Парад к 75-летию Победы был перенесён на 24 июня 2020 года из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил эту дату выходным днём.
Как информировал NEWS.ru, представители ряда стран, включая проведшего свой парад 9 мая белорусского лидера Александра Лукашенко, приняли приглашения на торжества в Москве.