Пушков напомнил Зеленскому о месте Украины

https://static.news.ru/photo/099e43d2-1618-11ea-a8aa-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков обрушился с критикой на главу Украины Владимира Зеленского за недавний пост в Twitter, в котором президент утверждал, что «Украина — это центр и сердце Европы по географии, духу, ценностям и устремлениям». Жёсткий ответ Пушкова был опубликован в Telegram.

У Зеленского, как всегда, каша. Как можно быть в центре Европы и защищать её восточную границу? И с чего Украина так отчаянно рвётся в Европу, если она уже её часть? — задаётся вопросами сенатор.

Он отметил, что на самом деле Украина — «безнадёжная окраина» Европы. В стране очень высокий уровень коррупции и выраженная склонность «к финансовому паразитизму».

К словам Зеленского про «сердце Европы» у Пушкова тоже вопросы. По логике президента Украины, Австрия или Германия находятся где-то на периферии, у которой нет ни исторического пути Европы, ни реформ и других профессов, которые шли и идут в регионе.

Зеленский совсем перебрал, — подытожил сенатор.

Павел Климкин ранее написал в Facebook, что слова Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию» нужно встречать с опасениями. Он полагает, что это свидетельствует о подготовке Москвой «жёсткого и асимметричного ответа». Сенатор Алексей Пушков считает это «здравой мыслью», «подтвердив» таким образом опасения Климкина.