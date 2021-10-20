Проверяют на URA: журналистов уральского СМИ вызывают на беседы в ФНС

Одно из крупнейших в России СМИ — информационное агентство URA.RU — привлекло внимание налоговой службы. Сотрудников издания на протяжении нескольких последних месяцев приглашают на беседу в ФНС. Источники NEWS.ru утверждают: агентство могло оказаться в центре конфликта, вступив в противостояние с представителями местных элит. Руководитель URA.RU Михаил Вьюгин подтвердил проведение налоговой проверки, но не увидел в происходящем политических мотивов.

«Правда или неправда»

Повестки о вызове на беседу в ФНС начали приходить действующим и бывшим сотрудникам URA.RU примерно четыре месяца назад. В документе указывается, что гражданин приглашается в налоговую инспекцию по обстоятельствам, касающимся деятельности ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» — именно в её управлении находится URA.RU.

Один из бывших сотрудников агентства сообщил NEWS.ru, что вызывают «всех подряд из разных регионов». Повестки пришли даже отдельным депутатам Госдумы, которые ранее сотрудничали с URA.RU в качестве авторов.

На допрос приглашают даже тех, кто в издании уже давно не работает, в том числе и ребят, которые написали всего две-три заметки. Вопросы, судя по всему, однотипные: как строилось сотрудничество, как заключался договор, каким образом редакция выплачивала зарплату или гонорары, — рассказал журналист.

Один из колумнистов на беседе в ФНС узнал, что «гонорары за пару текстов почему-то не были отражены в налоговой отчётности». Как это получилось, собеседник затруднился ответить. Ещё один действующий журналист URA.RU рассказал, что «коллективу очень не понравилось происходящее, некоторые восприняли это как серьёзную атаку на издание».

facebook.com/riauraru

Справедливости ради стоит сказать, что зарплата у нас белая, без теневых схем, тут не придерёшься. Но нас предупредили, чтобы в налоговой мы о деятельности руководства особо не распространялись, — сказал он.

Президент «Сибирско-Уральской медиакомпании» Михаил Вьюгин, в свою очередь, подтвердил NEWS.ru, что в организации идёт налоговая проверка. При этом медиаменеджер подчеркнул, что «вообще спокоен» и не склонен связывать происходящее с политическим давлением. По его словам, «фискальный орган имеет право проверить любое юрлицо».

Она то ли плановая, то ли внеплановая, сложно сказать. Но она идёт уже четыре месяца, это обычная рабочая история, — сказал Вьюгин.

Однако о причинах проверок руководитель URA.RU рассуждать не стал. В ответ на вопрос, может ли внимание ФНС быть связано с грантами от госструктур или намерениями властей уточнить источники финансирования редакции, Вьюгин заверил, что у него «всё белое, честное, прозрачное». Он также сообщил, что URA.RU «первым и лучше всех по всем грантам отчитывается» и претензий от ФНС ранее не поступало.

Мы выполняем все kpi, все отчёты сдаём чистенько... Я не слышал ничего, давайте узнаю у коллег. Мне про это неизвестно ничего, — резюмировал Вьюгин.

«Закрыть и арестовать»

URA.RU имеет довольно сложный бэкграунд. Издание было основано журналисткой Аксаной Пановой в 2006 году как уральское СМИ с центральной редакцией в Екатеринбурге. Позднее, после продажи доли в компании главным редактором издания стал Михаил Вьюгин. В 2012 года прежний состав редакции под руководством Пановой сообщил о прекращении работы и запуске новой интернет-газеты Znak.com.

URA.RU в прошлом уже вызывало на себя критику со стороны властей. Например, в феврале 2019 года на издание обиделось руководство Госдумы. Парламентариев возмутила публикация о том, что в нижней палате обсуждают запрет продажи автомобилей гражданам, не имеющим парковочных мест. Депутаты заявили, что это фейк, такой инициативы в Думе не выдвигали, а Владимир Жириновский вообще предложил редакцию «закрыть и арестовать».

Сегодня URA.RU трудно обвинить в яростной оппозиционности. Если ранее такие обвинения время от времени звучали в адрес агентства, то в последние годы издание занимало по меньшей мере спокойную позицию по отношению к власти.

Свою версию в беседе с NEWS.ru высказал один из уральских политиков. В регионах журналистов различных изданий иногда подозревают в попытках давления на представителей местных элит. По словам собеседника, это «известная практика» и кто-то из редакции мог предлагать такое «сотрудничество». Однако никаких обвинений против журналистов URA.RU не озвучивалось.