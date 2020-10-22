Простпред РФ при ЕС Чижов: COVID-19 обострил противоречия в мире

https://static.news.ru/photo/c1a6f704-149f-11eb-93ef-fa163e074e61_660.jpg Владимир Чижов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса не только не сплотила человечество, но и обострила противоречия, заявил постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов.

По его словам, Евросоюз и Великобритания до сих пор не могут договориться о брекзите, институты ЕС и страны союза ругаются между собой и по-разному трактуют принцип верховенства права.

Пандемия планетарного масштаба не только не сплотила человечество, но и обострила уже существующие противоречия, — сказал он в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме.

Он отметил, что сначала с пандемией боролись исключительно на национальном уровне, а структуры ЕС подключились к решению ситуации не сразу.

Более того, мы стали свидетелями откровенной конкуренции на этом направлении, причём не всегда честной. Так, откровенно раздосадованные успехами российской науки в производстве сразу нескольких вакцин, некоторые страны занялись инсинуациями о якобы непрозрачности процесса их создания, — заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что мир стоит на пороге «тектонических сдвигов» и перемен, а сложившийся из-за пандемии коронавируса тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время. Российский лидер считает, что в настоящий момент происходят процессы, которые обсуждались ранее. Так, в 2014 году участники клуба «Валдай» говорили на тему «Мировой порядок: новые правила или игра без правил», писал NEWS.ru.