Сор из избы: проблемы Ярославля выходят на федеральный уровень

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» попросили врио ярославского губернатора Михаила Евраева «разобраться в проблеме» мэра Ярославля. Владимир Волков остался на своём посту после ухода экс-главы региона Дмитрия Миронова, бывшего охранника президента РФ. Парламентарии готовы обратиться с той же просьбой к Владимиру Путину. СРЗП получила в Ярославской области значительное преимущество на выборах в Госдуму, а 6 декабря переговоры с Евраевым провёл руководитель партии Сергей Миронов. Заранее анонсировалось, что справедливороссы поднимут тему смены как главы Ярославля, так и руководства областного правительства.

Абьюзивный мэр

В середине ноября депутаты Госдумы от Ярославской области, справедливороссы Анатолий Грешневиков, Анатолий Лисицын (победили на выборах в Госдуму по обоим одномандатным округам в области) и Николай Бурляев (прошёл по партийному списку) написали письмо недавно назначенному врио губернатора Михаилу Евраеву. Они попросили «кардинально решить» ситуацию, которая возникла в третьем по населению городе ЦФО из-за правления Владимира Волкова. Текст письма есть в распоряжении NEWS.ru. Депутаты ждут ответа от Евраева и готовы обращаться к Путину, если не дождутся реакции, рассказал Грешневиков.

Ярославль изнасилован до невозможности господином Волковым, он не хочет народ слушать, и он с каждым днём своей мнимой работы становится опаснее, тем более в преддверии снежной зимы, — подчеркнул он.

В департаменте общественных связей Ярославской области не ответили на многочисленные звонки NEWS.ru.

Мэр города Владимир Волков vk.com/city_yaroslavl

6 декабря в Ярославль приехал председатель СРЗП Сергей Миронов. Он провёл встречу с Евраевым, Лисицыным и Грешневиковым, а затем остался разговаривать один-на-один с губернатором. Местные справедливороссы заранее анонсировали , что собираются поговорить на встрече о кардинальной смене руководства как Ярославля, так и городского правительства.

Местные политики уже не раз поднимали тему об отставке мэра ещё до ухода бывшего губернатора. После смены регионального руководителя обсуждение этой темы активировалось: даже единоросс, председатель постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка Олег Ненилин прямо на заседании городского муниципалитета призвал Волкова уйти в отставку. Сам мэр говорил журналистам, что в отставку не собирается и продолжает работу в прежнем режиме.

Человеку была предоставлена возможность организовать управление в городе таким образом, чтобы город развивался. К сожалению, аванс доверия, который был выдан, не оправдался, — объяснил Ненилин свою позицию NEWS.ru.

Ярославский политолог Александр Миклин в разговоре с NEWS.ru заявил, что у Волкова очень высокий антирейтинг среди жителей города. Он выразил мнение, что градоначальник покинет регион либо до конца 2021 года, либо, что вероятнее, в начале 2022 года. В таком исходе заинтересованы как представители парламентской оппозиции в местном парламенте и Госдуме (КПРФ и СР), которые «припишут победу себе», так и самому Евраеву, которому предстоит участвовать в выборах.

Евраев не рискнёт идти на губернаторские выборы с этими должностями лицами (Волковом и главой правительства области Дмитрием Степаненко. — NEWS.ru), крайне непопулярными. Они для него политически токсичны, — подчеркнул он.

По мнению местного политолога Сергея Киселёва, Волков концентрирует недовольство жителей города, в котором живёт около половины населения региона. Он рассказал NEWS.ru, что это может быть даже выгодно руководству области, потому что негатив не распространяется дальше.

vk.com/city_yaroslavl

«Крыша» покруче

Ярославский мэр Владимир Волков начинал свою деятельность в подмосковных Люберцах. Он закончил ПТУ (хотя в официальной биографии этот факт обходится стороной), потом выучился на юриста в МГПУ и возглавил дачный посёлок Красково под Люберцами. Политик руководил двадцатитысячным посёлком три года, но об этом периоде его политической карьеры известно мало.

wikimedia.org

Депутат городского округа Люберцы от КПРФ Ирина Астахова рассказал NEWS.ru, что много общалась с местными жителями и те не могут сказать о Волкове ничего однозначно плохого.

Он обаятелен, внимателен, обходителен, вежлив и осторожен. Единственное, что точно плохо — это засыпка одного из красковских карьеров строительным мусором якобы для дальнейшего устройства там парковой территории, но прошло пять с лишним лет, а парка до сих пор нет, — поделилась она.

В 2016 году он переехал в Ярославскую область. Из Подмосковья в регион приезжал и другой политик — занимавший пост губернатора Дмитрий Миронов. Силовик, охранявший Путина и дослужившийся до замглавы МВД, перешёл из ведомства сразу в руководство оппозиционным регионом. За ним в область потянулись и другие подмосковные политики, среди которых был Волков и глава правительства региона Дмитрий Степаненко.

Степаненко перешёл на эту работу с поста министра сельского хозяйства Московской области. Он вышел из гостиничного бизнеса, и вместе с ним в регионе начала активную экспансию отельная сеть «Азимут», которая раньше была связана с политиком. По данным «Новой газеты», Степаненко может поддерживать отношения с сыном бывшего генпрокурора Игорем Чайкой, компания которого в 2018 году получила контракт на работу с ярославским мусором, выиграв конкурс у местного конкурента.

Казалось, что Волков — часть сплочённой команды силовика Миронова, возглавившего регион. Действительно, всё время политик получал от областных властей фактически карт-бланш на свои действия, признаются собеседники NEWS.ru в регионе. Однако в 2021 году Миронов ушёл из Ярославской области в Кремль, а его место занял врио Михаил Евраев. Однако Волков, как и другие подмосковные политики, до сих пор остаются в регионе.

Михаил Евраев vk.com/city_yaroslavl

Местный политолог Александр Миклин выразил мнение, что Волков по большей части человек не ушедшего Миронова, а оставшегося Степаненко.

Степаненко занимался хозяйством, экономикой, а Миронов — он из спецслужб, сами понимаете, в 50 лет сложно менять профессию. Сельское хозяйство Московской области и Федеральная служба охраны очень далеки друг от друга, — объяснил он.

Однако протекция Степаненко не объясняет, почему политик из команды старого губернатора остаётся на посту. Депутат ярославского муниципалитета, справедливоросс Анатолий Каширин уверен, что силы главы местного правительства не хватит, чтобы «прикрывать Волкова».

Тут что-то гораздо круче, потому что нельзя так нагло разворовывать и ничего не получать, — подчеркнул он в разговоре с NEWS.ru.

В свою очередь главный редактор издания «Ярновости» Антон Туманов уверен, что проблема Волкова связана не с его действиями или лоббированием чьих-то интересов, а с негативным отношением жителей к любым политикам, которые приехали извне. По его словам, градоначальник не делал и не делает ничего того, что резко отличало бы его от предшественников.

Единоросс Олег Ненилин, публично выступивший против Волкова, отметил, что действия градоначальника не могут быть причиной заведения каких-то уголовных дел.

Нарушения есть, но нарушения, которые он совершал как глава города, не тянут на то, чтобы его отправить в отставку по реабилитирующим обстоятельствам. С точки зрения работодателя понятно, что любой разумный руководитель такого сотрудника бы уволил. Это из разряда больше этического, нежели юридического, — сказал он.

Взлёт без падения

Бывший ярославский губернатор Дмитрий Миронов и действующий врио главы правительства области Дмитрий Степаненко пришли в региональную политику с должностей, хоть и не связанных с региональным руководством, но достаточно высоких — замглавы МВД РФ и главы Минсельхоза Московской области. С Волковым ситуация ровно противоположная: после выхода из частного бизнеса он сразу пошёл именно в публичную политику. Ярославль для него сейчас — самая высокая точка карьеры, при чём его резкий взлёт как управленца в этом случае виден сразу.

Волков начинал как депутат Совета депутатов Люберец, потом перешёл в управление городского поселения Красково Люберецкого района — по данным Мособлстата население этого образования в период 2013-2016 годов, когда его возглавлял Волков, колебалось от 22 до 23 тысяч человек.

С приходом в Ярославскую область Миронова и Степаненко Волков начал руководить Переславлем-Залесским — небольшим городом в Ярославской области с большим потоком туристов. Активистка и журналистка из Переславля Наталья Власова рассказала NEWS.ru, что в город его «привёз» Миронов, который пообещал жителям, что тот разберётся с основными проблемами. Переславцы сначала позитивно восприняли нового главу, но скоро «многие напряглись»: его люди заняли все ключевые должности в городе и заключили контракты с подмосковными компаниями для ввоза мусора на местный полигон. Кроме того, люберецкие компании стали выполнять различные задачи местной администрации — делали они это с нарушениями и проблемами, отмечает она. Власова считает, что за Волковым «стоит кто-то в областном правительстве» и региональные власти благоволили всем его начинаниям.

Он вёл себя очень по-хамски, чувствовал себя хозяином. Он мог кого-то не пустить на какие-то заседания. <...> В Интернете фейковые аккаунты всяких ботов поливали грязью всех, кто против Волкова, — добавила она.

3 октября 2018 года политика назначили заместителем мэра Ярославля, а уже на следующий день градоначальник ушёл в отставку и Волков занял его место. Так он из небольшого города перешёл к руководству крупным областным центром. По словам Власовой, он забрал за собой всю переславскую команду и начал делать там «один-в-один то же самое, но в большем масштабе».

В ожидании чуда

Ярославский регион считается протестным достаточно давно. На парламентских выборах в 2011 году «Единая Россия» в области получила наихудший в стране результат (29%), В 2012 году Ярославль возглавил оппозиционный мэр Евгений Урлашов, который вёл кампанию под лозунгом «Против жуликов и воров». На последних думских выборах результат ЕР снова стал одним из худших в стране — 29,7%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший губернатор Миронов участвовал в выборах, в то время как Волкова избрал городской муниципалитет: после победы Урлашова в областном центре открытых выборов мэра не проводят. Опрошенные NEWS.ru политологи отмечают, что градоначальника в регионе считают частью команды «варягов» — политиков, присланных из Москвы и никак не связанных с местными реалиями. Кроме того, негатив по отношению к мэру усиливается действиями городской администрации. Журналист Туманов также подчеркнул, что «происхождение» Волкова — основной фактор, вызывающий негатив жителей.

Представитель крупного бизнеса Ярославской области, который пожелал остаться неназванным, рассказал NEWS.ru, что у него как у жителя города возникает недовольство действиями местных властей, но они связаны в первую очередь с хозяйственными аспектами. Он подчеркнул, что по работе взаимодействует только с областными властями и чувствует контраст: «такая адекватная областная власть и такая неадекватная городская».

У нас областная власть адекватная и с ней можно делать бизнес, а вот город с точки зрения благоустройства находится в ужасном состоянии. Даже такие города как Тутаев и Рыбинск, которые на порядок меньшего размера, выглядят лучше. Это вопрос не политики, а обычной хозяйственной работы, — добавил он.

Собеседник обратил внимание, что мэра в Ярославле выбирают не жители, а члены муниципалитета. Он отметил, что сейчас они выражают недовольство, однако они сами и голосовали за его назначение.

В письме губернатору депутаты Госдумы перечисляют основные проблемы последнего времени, связанные с мэром города. Среди них, например, закрытие находящегося в центре Ярославля троллейбусного депо и передача земли из-под него на застройку компании из Люберец. Кроме того, политики обращают внимание на проблемы в хозяйственной части, проблемы с коррупцией и на переход городской собственности под контроль подмосковному бизнесу.

Наиболее раздражающим фактором для жителей города сейчас стала реформа маршрутов городского транспорта. Местные группы в социальных сетях полны комментариями возмущённых ярославцев, а СМИ пишут о серьёзных проблемах при реализации инициативы. Однако недовольство горожан начало проявляться гораздо раньше: ещё в 2020 году в городе прошёл митинг с требованием об отставке градоначальника.