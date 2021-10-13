«Президент доверяет»: в уставший от силовика Ярославль прислали сислиба

Ушедший в Кремль на должность помощника президента экс-губернатор Ярославской области и некогда сотрудник ФСО Дмитрий Миронов оставил после себя «авгиевы конюшни» — такими словами в разговоре с NEWS.ru источники во властных структурах региона описали состояние области. Наводить порядок предстоит выходцу из ФАС и Минсвязи Михаилу Евраеву, которого принято считать системным либералом. От нового руководителя ждут перенастройки взаимоотношений с местными элитами, и в первую очередь с политическим аксакалом Ярославщины — Анатолием Лисицыным, руководившим субъектом с 1991 по 2007 год. Его даже специально пригласили на консультации в администрацию президента. NEWS.ru узнал, как в связи с кадровой перестановкой может измениться ситуация в регионе с низким рейтингом «Единой России».

Администрация президента, судя по всему, серьёзно озабочена ситуацией в одном из самых оппозиционно настроенных регионов России после правления Дмитрия Миронова. 13 октября состоялось совещание с участием главы управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина. «На встрече меня попросили помогать новому губернатору, особо отметив, что его выбрал лично Владимир Путин», — рассказал NEWS.ru Анатолий Лисицын. Перед этим экс-губернатор области, а ныне депутат Госдумы, встретился с новым и. о. главы региона Михаилом Евраевым.

Башни раздора

Президент Владимир Путин 12 октября освободил губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с официальной формулировкой «по собственному желанию». Глава государства назначил его своим помощником. Фактически бывшего сотрудника президентской охраны и выходца из КГБ Миронова повысили по номенклатурной лестнице. Теперь он будет курировать кадровые назначения на руководящие должности силовых ведомств, а также награждение и присвоение званий вместо другого бывшего работника спецслужб — Анатолия Серышева, отправленного на давно пустующую должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе.

Дмитрий Миронов, как предположил близкий к окружению экс-губернатора источник NEWS.ru, нацелился на пост главы МВД. После ухода из ФСО и до отправки в Ярославль он три года проработал сначала в должности помощника министра Владимира Колокольцева, затем первым замначальника Главного управления уголовного розыска, а вскоре и руководителем Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК МВД). Однако, по словам собеседника NEWS.ru, шансы Миронова на должность министра «как были, так и остаются довольно ничтожными», поскольку в этом ведомстве «не любят чужих, а он там объективно именно такой». В МВД Миронова с получением звания генерал-лейтенанта перевели в 2013 году из ФСО — структуры, абсолютно чуждой полиции.

Дмитрий Миронов facebook.com/MironovYaroslavl

А вот практика назначений на должности губернаторов бывших сотрудников ФСО, отвечающих за охрану первых лиц, вполне укоренилась. Так, Астраханскую область возглавляли целых два выходца из этой структуры — сначала Сергей Морозов (с приставкой «врио»), а затем Игорь Бабушкин, Калининградскую — покойный ныне Евгений Зиничев (прежде чем стать главой МЧС), а Тульскую — Игорь Дюмин. Последний политик считается одним из самых успешных и влиятельных губернаторов-«охранников», оказываясь в первых строчках рейтингов руководителей субъектов Федерации. Дмитрия Миронова, занимавшего пост главы Ярославской губернии с лета 2016 года, наблюдатели называют своеобразной противоположностью тульского коллеги.

По словам Анатолия Лисицына, который возглавлял Ярославскую область 16 лет, затем представлял регион в Госдуме и Совете Федерации, а сейчас остаётся влиятельной политической фигурой в регионе, изначально у него были хорошие отношения с Дмитрием Мироновым. Но в какой-то момент идиллию нарушили действия губернаторской команды.

С Мироновым изначально отношения складывались нормально, он попросил о помощи, потому что ему эта тема незнакома. Я вместе с [депутатом Госдумы Валентиной] Терешковой возглавил его избирательную кампанию, помогал советами. Мне задали вопрос: «А ты с ним договорился о продлении своих полномочий в Совете Федерации?» Я сказал, что он сам должен понять, соответствую я или не соответствую. Действительно, он меня не переназначил [в 2018 году], и после этого начался процесс ухудшения наших отношений. Причина в том, что его команда, видимо, поняла, что наши с ним контакты переходят в какую-то достаточно доверительную форму, и посчитала, что всё это дело надо нарушить. Был передан ему компромат — записка о том, что я не люблю правительство Медведева, часто выступаю против отдельных позиций партии власти, не боясь комментировать вещи, которые, в общем-то, запрещено комментировать. Копию этой записки мне тут же передали, я её потом принёс [Миронову] и предложил разобраться, насколько ему нужны советы его команды и насколько нужны мои советы. Он принял сторону своей команды. [После этого] меня из политсовета [«Единой России»] исключили, в результате никаких отношений, а он стал управляем своей командой — это главная его проблема. Анатолий Лисицын экс-губернатор Ярославской области экс-губернатор Ярославской области

По его словам, в результате власти региона «забыли, что есть народ», и «если губернатор три раза встретился с депутатами областной думы и провёл две пресс-конференции — это, собственно, был показатель и для низших чинов, которые также стали всё меньше и меньше открыто встречаться с людьми». Всё это, по мнению Лисицына, привело к тому, что Миронов потерял доверие жителей региона. Также политик отметил, что регионом практически руководил глава местного правительства Дмитрий Степаненко, с которым Миронов обычно везде ездил вместе.

Я сказал губернатору, что это нелогично: «Вы должны не в паре, а отдельно быть, вы должны показать, что вы лидер команды, а не Степаненко». Он почему-то это не воспринял и как-то даже обиделся. [Быть губернатором —] это просто не его работа, и он передоверил всё своей команде, которая пришла со стороны и управляла как хотела, — добавил Анатолий Лисицын.

Как рассказал NEWS.ru источник в политических кругах Ярославля, одна из главных проблем губернаторства Миронова заключалась в том, что при нём было «несколько „башен“, которые постоянно друг с другом воевали». По его словам, глава регионального правительства Дмитрий Степаненко «подковёрно» конфликтовал с замом по внутренней политике Андреем Шабалиным, зампред правительства и руководитель администрации губернатора Илья Баланин — с Шабалиным и Степаненко. На этом фоне система была разбалансирована, и иногда было не очень понятно, кто принял то или иное политико-административное решение.

По сути, пять лет Ярославской областью вообще никто не занимался, губернатор практически не появлялся в регионе. Ну а при отсутствии первого лица люди из ближнего круга боролись между собой за сферы влияния, — отмечает источник NEWS.ru.

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После ухода Дмитрия Миронова в Кремль к его ярославской команде могут возникнуть вопросы у силовиков. Это и программа оздоровления Волги, где могут вскрыться многомиллионные хищения, и сомнительные схемы госзаказа с доминированием группы компаний ЕКС, и история с ввозом московского мусора. По словам одного из источников NEWS.ru в политических кругах, силовики старались дистанцироваться от Миронова, но открытых претензий не предъявляли, понимая его близость к президенту.

Однако, как говорится, жалует царь, но не жалует псарь: с Путиным у Миронова действительно хорошие отношения, но с окружением президента возможны проблемы, — уточнил инсайдер.

Игра на противоречиях

Как рассказал NEWS.ru главный редактор портала «Ярновости» Антон Туманов, у местных элит было настороженное отношение к экс-губернатору, потому что «администрация вела себя как слон в посудной лавке, давя несогласных». Конфликты были, но ярославская сторона не имела возможностей отвечать, поясняет он. Также журналист рассказал и о взаимоотношениях Дмитрия Миронова и его аппарата с общественностью и, в частности, с прессой.

Я, являясь главным редактором не последнего в Ярославле СМИ, даже не знаком с заместителем губернатора по внутренней политике. Как и многие мои коллеги. На протяжении последних лет мы знали, что где-то есть такой Шабалин, который взялся из ГУЭБиПК МВД, где он служил вместе с Мироновым, но никто с ним не общался. И это был фирменный стиль команды Миронова, за очень редким исключением. Они изначально всех игнорировали. Дмитрий Юрьевич, на мой взгляд, совершил стратегическую ошибку ещё на первоначальном этапе своего губернаторства — он везде появлялся со своей охраной, которая отсекала всех журналистов, кроме его личного видеооператора и начальника пресс-службы. За это Миронов удостоился прозвища Гауляйтер. Антон Туманов главный редактор портала «Ярновости» главный редактор портала «Ярновости»

Журналист отметил, что Дмитрий Миронов не выстраивал диалога с Анатолием Лисицыным. Последний, будучи «яркой, авторитетной и постоянно находящейся в повестке фигурой», сильно контрастировал с «абсолютно серым» экс-губернатором, и тот «делал всё, чтобы испортить жизнь Анатолию Ивановичу». Яркий пример, по мнению журналиста, — это лишение Лисицына его персонального места в хоккейной «Арене-2000», «которую он построил».

Из-за разногласий с Мироновым «политический аксакал» Ярославщины дистанцировался от единороссов и перешёл из партии власти в «Справедливую Россию» — в 2020 году это стало резонансным событием на местном уровне. В результате партия Сергея Миронова и примкнувшего к нему Захара Прилепина получила высокие рейтинги. На недавних выборах в Госдуму ярославские справедливороссы, в частности, набрали существенно выше, чем в среднем по стране, — 19,2%, а сам Лисицын получил мандат депутата Госдумы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нового врио губернатора Михаила Евраева, по словам Антона Туманова, в регионе ожидаемо восприняли как «варяга» и «тёмную лошадку». Первое, с чем он столкнётся, — это с недоверием, считает журналист, потому что это мало кому в регионе знакомый кадр.

Ему предстоит завоёвывать доверие, и, в принципе, первые шаги в этом направлении Евраев делает абсолютно правильные. Но чиновники районного уровня, зная Евраева как одного из создателей системы ГИС ЖКХ (её он курировал , будучи замглавы Минкомсвязи. — NEWS.ru), отзываются о нём очень хорошо, как о профессионале и человеке, с которым можно иметь дело. Что касается конфликтов, то новые вряд ли предвидятся в обозримой перспективе, потому что ему предстоит гасить старые, — резюмировал Туманов.

В политических кругах 50-летнего уроженца Ленинграда Михаила Евраева принято считать «сислибом». В далёком 1999 году он вступил в партию «Яблоко» и трудился на руководящих должностях в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Из-за этого, как считает политолог Илья Гращенков, новый глава Ярославской губернии ассоциируется с экс-руководителем ведомства и некогда своим однопартийцем Игорем Артемьевым.

По мнению Гращенкова, приход Михаила Евраева в Ярославскую область можно сопоставить с назначением в 2020 году губернатором Пермского края Дмитрия Махонина. Логика, как считает политолог, тут примерно такая же: на оппозиционный регион ставят неединоросса. А в условиях роста оппозиционных настроений в Ярославле власть могла сыграть на противоречии между условным «силовиком» Мироновым и «либералом» Евраевым.

Очевидно, что главной задачей Евраева станет заключение мира с ярославской местной элитой и персонально с экс-губернатором Лисицыным. Укрепление «Справедливой России» в регионе под началом экс-губернатора стало слишком тревожить федеральный центр, и решение применить «пермскую схему» выглядит наиболее взвешенным, чем радикальные идеи вроде отправки туда Захара Прилепина. Оппозиция там может основательно претендовать на победу, поэтому [при сохранении на посту Миронова] её придётся не пускать, использовать муниципальный фильтр, будет шум-гам. Нужно ли насиловать область таким образом, чтобы избрать явно не очень популярного Миронова? «Пермский кейс» показывает, как власть управляет ситуацией в протестном регионе: они берут яркого оппозиционера и делают его врио губернатора. Сделав так, можно сказать: «Смотрите, вот вам „яблочник“, давайте все объединимся, единороссов не будет, всем раздадим каких-нибудь постов». Илья Гращенков директор Центра развития региональной политики директор Центра развития региональной политики

Политолог уверен, что Михаила Евраева пока воспринимают как ноунейма, но новому губернатору ничего не надо делать, чтобы его узнали, потому что «в этом и есть сила нынешней власти: её никто не знает и каждый вкладывает свои смыслы». За Евраевым, по мнению Гращенкова, есть определённая группа, которая поддержит его проекты, и на этом фоне ему и придётся избираться. Единственной опасностью для Евраева эксперт назвал Анатолия Лисицына, так как «Ярославская область — это один из немногих, если не последний регион, где местные элиты что-то значат».

Сам Анатолий Лисицын, комментируя NEWS.ru встречи с новым губернатором и начальником президентского управления по внутренней политике, отметил следующее: «В администрации президента чётко сказали, что это креатура главы государства, президент доверяет этому человеку и очень надеется, что те проблемы, которые были в Ярославле, не повторятся. Было сделано обращение к нам с тем, чтобы мы помогли стабилизировать ситуацию».

Лисицын подчеркнул, что ярославские элиты «готовы не к войне, а мирному сосуществованию и нормальной работе, которая позволит области вернуть свои лидерские позиции».