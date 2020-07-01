Президент Южной Осетии проголосовал по поправкам в своей резиденции

https://static.news.ru/photo/b7f63772-bb87-11ea-8c94-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Бибилов Фото: presidentruo.org

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию в своей резиденции, где находится на самоизоляции после посещения Москвы.

По словам пресс-секретаря главы республики Дины Гассиевой, резиденция расположена в Дзау.

Сюда приехала выездная участковая комиссия из посольства, — отметила она.

В Южной Осетии открыто три избирательных участка: два из них на территории четвёртой российской военной базы (в Цхинвале и Дзау), где голосуют только военнослужащие. Ещё один участок работает в российском посольстве, где могут проголосовать все россияне, проживающие или временно пребывающие в республике, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин после голосования получил весь положенный подарочный набор, как и все остальные избиратели. Российский лидер приехал на избирательный участок № 2151, где он голосует традиционно. Участок расположен в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что появление Путина на голосовании без маски и перчаток не связано с пренебрежением мерами безопасности.

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

В Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.

В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок.