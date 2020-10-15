Президент расставил точки над «i» в вопросе Госсовета

Итак, со слов главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова стало известно, что проект закона о Госсовете вносится в парламент для обсуждения и утверждения.

Собственно, очень многие мифы, которые касались этого органа, рассеялись ещё на этапе самой подготовки нового закона, который должен расставить все точки над «i». Все помнят, как президент предостерёг, что не допустит появления в стране двоецентрия. Тогда уже стало ясно: никаких дополнительных революционных полномочий, включая даже перераспределение части компетенции президента, Госсовету не дадут. Да это и не нужно.

Из новых положений можно выделить и то обстоятельство, что Совет отныне будет важным элементом единства всех органов власти — от федеральных до муниципальных. Известно, что муниципалитеты отныне входят в единую систему власти, а потому депутаты этого уровня по распоряжению президента смогут также входить в состав Госсовета.

В целом же новый орган возглавит президент. А потому уже выбивается почва для разговоров о том, что Госсовет может стать неким противовесом будущему главе государства. Вместе с президентом, как стало известно, постоянные места в этом органе власти получат премьер, спикеры обеих палат, что некоторым образом напоминает Совбез. Но по инициативе президента членами Госсовета могут стать и лидеры парламентских фракций, на чём, к слову, настаивал Владимир Жириновский. Не исключено, что это положение было введено в законопроект после недавней встречи Владимира Путина с лидерами системных партий.

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В практическом плане же, как можно было судить по материалам заседания расширенного президиума Госсовета, этот орган де-факто значительно расширяет своё участие в осуществлении национальных проектов, продвижение которых, согласование их дополнительных параметров и временная корректировка становятся сутью его работы на ближайшие годы. Но такие положения не обязательно фиксировать в законе. Понятно, что в целом за успешную реализацию национальных проектов отвечает правительство. Но это общая ответственность, включая и своевременное финансирование осуществления программ. Теперь кабинету министров Михаила Мишустина будет предписано не просто теснее сотрудничать с командами губернаторов, но и подробнее вникать в ситуацию на местах. А Госсовет в таком контексте и становится органом, который позволит лучше координировать связь федеральных органов и местных властей.

Однако пока мы всё-таки не знаем всех нюансов объёмного законопроекта. Нельзя исключить и того, что в процессе нескольких чтений в Думе содержание его положений будет ещё расширено. В частности, вчера тот же неуёмный Владимир Вольфович в интервью либеральной радиостанции заявил, что ему хотелось бы, чтобы Госсовет приобрёл и некие законодательные функции. В частности, заменил бы муниципальный фильтр при регистрации кандидатов в губернаторы или даже получил в будущем возможность приостанавливать некоторые президентские решения. Понятно, что всё им сказанное нужно делить на пять. Но Жириновского часто используют для тестирования общественного мнения. Так что ждём интересных парламентских дебатов.