Премьер Армении позвонил Путину в четвёртый раз

https://static.news.ru/photo/127d6ccc-0743-11eb-958f-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который позвонил в Москву в четвёртый раз с начала конфликта в Нагорном Карабахе.

Политики продолжили обсуждение вооружённого противостояния Еревана и Баку.

Владимир Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий, — говорится на сайте Кремля.

До этого Пашинян звонил Путину трижды с начала столкновений — 27 сентября, 29 сентября и 2 октября.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои в Нагорном Карабахе прекратятся, если Ереван выведет свои вооружённые силы с этой территории. Азербайджанский лидер подчеркнул, что это является единственным условием прекращения конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.