Отрицательное сальдо в товарообороте между Минском и Москвой уменьшилось. При этом с начала 2020 года из-за снижения поставок нефти наблюдается сокращение торговли, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.
Переговоры премьеров двух стран проходят в Москве,
Ранее NEWS.ru сообщал, что пять небольших компаний из РФ начали поставки нефти в Белоруссию по цене без учёта премии. В марте Минск получит из этого источника около 200 тысяч тонн сырья.
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