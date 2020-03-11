https://static.news.ru/photo/787eb34a-6366-11ea-8d33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отрицательное сальдо в товарообороте между Минском и Москвой уменьшилось. При этом с начала 2020 года из-за снижения поставок нефти наблюдается сокращение торговли, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Переговоры премьеров двух стран проходят в Москве, отмечает БелТА.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пять небольших компаний из РФ начали поставки нефти в Белоруссию по цене без учёта премии. В марте Минск получит из этого источника около 200 тысяч тонн сырья.