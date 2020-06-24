«Позвольте предложить тост»: Путин выпил за ветеранов с гостями Парада

https://static.news.ru/photo/c4c1286c-b610-11ea-882c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Вучич Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на приёме в честь иностранных лидеров, приехавших на парад Победы в Москву, поднял тост за ветеранов и победы.

Я искренне рад видеть всех вас в Москве. Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, — это наша общая история, как и Великая Победа — общая. Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем! — сказал Путин.

Глава государства ещё раз уделил внимание подвигу тех, кто воевал, и заверил, что память о тех, кто не вернулся с войны, не уйдёт.

Мы будем всегда их помнить — тех, кто не вернулся с войны, гордиться всем поколением победителей, — отметил он.

Он отметил, что подвиг воинов и тружеников тыла — неотъемлемая часть общей истории наших стран, пример дружбы и доверия, которые являются «главной опорой для преодоления трудностей». Также российский лидер подчеркнул, что сейчас это касается вопросов глобальной безопасности, борьбы с терроризмом и эпидемией.​ По его словам, большинство присутствующих сегодня в Москве руководителей стран знают, как эффективно и своевременно решаются эти вопросы.

Власти РФ приняли решение перенести парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. 26 мая Владимир Путин заявил, что парад пройдёт 24 июня. Именно в этот день в Москве прошёл первый Парад Победы в 1945 году.

Сегодня в торжестве приняли участие не только российские военнослужащие, но и 13 расчётов армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Среди иностранных гостей праздника на центральной трибуне на Красной площади были: президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, писал NEWS.ru.